Tyrkiet sender fly med læger til bomberamt Somalia

Mange indbyggere i Mogadishu donerede søndag blod på byens hospitaler til de mange sårede efter bombemassakre.

Tyrkiet sendte søndag et militært fly med 24 læger og hospitalsudstyr til Somalias hovedstad. Mogadishu, for at bidrage til redningsindsatsen, efter at et ødelæggende bombeangreb tidligere på weekenden dræbte mindst 90 mennesker.

Det tyrkiske fly vil flyve en del af de sårede til hospitaler i Tyrkiet.

Omkring 130 blev såret ved bombemassakren. Mindst to tyrkiske statsborgere var blandt de mange dræbte.

Tyrkiet har været et af de ledende bistandsgiverlande i Somalias, siden en hungerskatastrofe i 2011.

Somalia ligger på Afrikas Horn og Tyrkiet opfatter lige som Saudi-Arabien og De forende Arabiske Emirater regionen som strategisk vigtig.

Mange indbyggere i Mogadishu tog søndag til byens hospitaler for at donere blod, mens læger og sygeplejerskerne opererede og behandlede de mange sårede.

Den formodede lastbilbombe blev bragt til eksplosion i et område, som var særligt stærkt trafikeret, fordi der ligger en meget besøgt offentlig institution, og fordi der var oprettet en kontrolpost.

- Der er så mange ofre, fordi der var mange busser fyldt med blandt andet studerende, da eksplosionen skete, siger et øjenvidne, Muhibo Ahmed, til AFP.

Ingen gruppe har taget skylden for angrebet, men Mogadishu rystes jævnligt af bilbomber og angreb udført af den islamistiske bevægelse Shabaab, som er allieret med al-Qaeda.

Gruppen blev tvunget ud af Somalias hovedstad i 2011. Den kontrollerer fortsat nogle landlige provinser, og den opererer også i nabolandet Kenya.

For godt to år siden blev over 500 dræbt ved et dobbelt bombeangreb i Somalia.

/ritzau/Reuters