Tyrkiet slår igen både i ind- og udland efter drab på soldater

Tyrkiet meddeler mandag, at 26 militante kurdere er blevet "neutraliseret" i angreb i Syrien og det nordlige Irak.

Angrebene er ifølge Tyrkiet sket som modsvar på, at 12 tyrkiske soldater blev dræbt i kampe med Kurdistans Arbejderparti (PKK) lørdag.

Også i weekenden udførte Tyrkiet angreb.

Lørdag sagde den tyrkiske forsvarsminister, Yasar Guler, at 30 militante fra PKK blev "neutraliseret" i det nordlige Irak. Når Tyrkiet anvender det begreb, betyder det typisk, at personerne er blevet dræbt.

Dermed er i 56 militante blevet dræbt siden weekenden.

PKK er ifølge tyrkisk lov en terrororganisation. Også EU såvel som USA har PKK på deres terrorlister.

PKK's væbnede kamp mod den tyrkiske stat begyndte formelt i 1984. Tyrkiske styrker udfører jævnligt angreb mod PKK i nabolandet Irak.

Tyrkisk politi har også anholdt 52 mennesker ved en ungdomsbegivenhed for et prokurdisk parti mandag. Det oplyser kilder inden for sikkerhedsområdet.

Omkring 40.000 mennesker menes at have mistet livet i forbindelse med konflikten med PKK.

PKK ønskede oprindeligt, at Kurdistan skulle være en selvstændig stat. Siden 1990'erne har partiet dog arbejdet for, at kurdere opnår større selvstændighed inden for den tyrkiske stat.

Regionen Kurdistan dækker et større område, der strækker sig over det østlige Tyrkiet, nordlige Syrien, nordlige Irak og vestlige Iran.

/ritzau/Reuters