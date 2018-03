Tyrkiet stormer syrisk by - kurdisk milits til modangreb

Tyrkisk hær sender granater ind over byen Afrin før storm, siger kurdere, som vil svare på angrebet.

Den tyrkiske regering har torsdag sat et angreb ind mod den kurdiske by Afrin i det nordvestlige Syrien.

Byen er blevet udsat for et heftigt bombardement med 18 dræbte, og der er kampe i gang nord for byen, hvor den tyrkiske hær og dens støtter forsøger at angribe.

Det siger en talsmand for den kurdiske milits YPG.

- De skyder med granater for at kunne storme (Afrin, red.), fortæller han.

Han oplyser, at YPG og dens kvindelige pendant YPJ er gået i kamp mod angriberne.

/ritzau/Reuters