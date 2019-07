Tyrkiet trodser EU's sanktioner og fortsætter gasboringer

Tyrkiet betragter EU's sanktioner over landets omstridte gasboringer nær Cyperns kyster som "værdiløse".

Tyrkiet vil fortsætte og udvide dets gasboringer i Cyperns farvande, selv om EU for nylig har vedtaget sanktioner mod landet. EU betragter boringerne som ulovlige.

EU-landenes udenrigsministre valgte mandag at indføre en række sanktioner imod Tyrkiet. Boringerne har stået på i over et år.

Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu mener imidlertid, at vedtagelsen af sanktionerne er en "værdiløs beslutning".

- Hvis de tager sådanne beslutninger mod Tyrkiet, vil vi øge vores aktivitet. Vi har tre skibe i det østlige Middelhav. Nu vil vi sende et fjerde, sagde udenrigsministeren tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP.

Sanktionerne indebærer, at EU vil sætte forhandlingerne af en større luftfartsaftale med Tyrkiet på pause. Der bliver sat prop i økonomiske tilskud fra EU. Og generelt bliver diplomatiske møder med Tyrkiet suspenderet "indtil videre" ifølge EU-konklusionerne.

Cypern havde ifølge avisen Financial Times kaldt på hårdere sanktioner. EU er dog fanget i et dilemma, da man er afhængig af tyrkisk samarbejde om migration, sikkerhed og energi.

Og det er Ankara bevidst om.

- EU har brug for os i forhold til migration og andre sager. De vil komme til os og holde kontakten. Det kan de ikke komme udenom, siger udenrigsminister Cavusoglu.

Jeppe Kofod, Danmarks udenrigsminister, mener, at sanktionerne sender "en kraftig opfordring" til Tyrkiet om at stoppe boringerne.

- Det er vigtigt, at de forstår, at det her er alvor, sagde Kofod mandag.

EU's udenrigsministre sendte en advarsel om, at følge sanktionerne op med flere "målrettede tiltag" mod Tyrkiet, såfremt landet ikke stoppede boringerne.

/ritzau/