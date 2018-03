Tyrkiets operation i Afrin svækker USA’s indflydelse i Mellemøsten

Tyrkiets erobring af den kurdisk-syrisk enklave Afrin svækker USA både politisk og moralsk i Mellemøsten

USA har i årevis begrænset sin rolle i Syriens borgerkrig til at bekæmpe den militante gruppe Islamisk Stat, IS, ved at støtte amerikanskvenlige lokale militser med våben og træning. Det har til dels været en succesrig strategi. IS er blevet fordrevet fra områder, som gruppen engang kontrollerede. Men det amerikanske forsøg på at blande sig i krigen ved at lade andre gøre det beskidte arbejde på landjorden har store svagheder.