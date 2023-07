Tyrkiet udsteder arrestordre på Rasmus Paludan

Tyrkiet har udstedt en arrestordre på Rasmus Paludan.

Det skriver det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu.

Det sker, efter at den dansk-svenske politiker i begyndelsen af året brændte en koran foran Tyrkiets ambassade i den svenske hovedstad, Stockholm.

Koranafbrændingen udløste stor vrede i den muslimske verden.

Paludan anklages af Tyrkiet for "offentligt at fornærme religiøse værdier".

Paludans koranafbrænding fandt sted den 21. januar.

Allerede inden selve afbrændingen blev gennemført, kritiserede Tyrkiet, at svenske myndigheder gav grønt lys til den.

- Tilladelsen er givet på trods af alle vores advarsler, lød det dengang fra den daværende tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu.

Tyrkiet aflyste desuden et forestående besøg fra den svenske forsvarsminister, Pål Jonson. Han skulle have besøgt den tyrkiske forsvarsminister.

Koranen er islams hellige skrift. Muslimer anser det derfor som blasfemi og en grov fornærmelse mod Gud at brænde den.

Aktioner med afbrændinger eller andre former for mishandling af Koranen har i løbet af det seneste år spillet en stor rolle i det muslimske land Tyrkiets modstand mod svensk medlemskab af den vestlige forsvarsalliance Nato.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, endte med for nylig at give sig efter længere tids tovtrækkeri og acceptere svensk Nato-medlemskab. Dog ikke uden at få en række indrømmelser fra Sverige og EU.

Tidligere koranafbrændinger har gjort, at Sverige er faldet i unåde i store dele af den muslimske verden. Også Iran, Saudi-Arabien, Egypten og Syrien har tidligere kritiseret afbrændingerne.

