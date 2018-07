Tyrkiet udsteder dekret og giver mere magt til Erdogan

Onsdag indledte Tyrkiet formelt sin overgang til et nyt system, hvor præsidenten har store magtbeføjelser.

Den tyrkiske regering har onsdag udstedt et dekret, der formelt giver flere magtbeføjelser til præsidenten.

Det sker som led i landets overgang til et nyt system, hvor præsidenten overtager beføjelser, der tidligere har ligget under premierministeren og hans ministres område.

Ændringen blev vedtaget sidste år ved en folkeafstemning. Her støttede et snævert flertal præsident Recep Tayyip Erdogans forslag om at tildele præsidentembedet mere magt.

De politiske ændringer bliver nu indfaset, efter at Erdogan genvandt præsidentposten ved valget 24. juni.

Tiltaget betyder, at premierministerposten bliver fjernet. Samtidig vil Erdogan fremover være i stand til at danne sin regering uden parlamentets godkendelse.

