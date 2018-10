Tyrkiet undersøger Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul

Den fremtrædende journalist Jamal Khashoggi forsvandt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

Tyrkiet meddelte tirsdag, at det vil foretage en undersøgelse af Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i forbindelse med bestræbelserne på at finde frem til en forsvunden journalist, som blandt andet har skrevet for The Washington Post.

Det skete efter, at repræsentanter for Saudi-Arabien havde givet de tyrkiske myndigheder besked om, at de "er åbne for et samarbejde", og at de vil tillade, at tyrkerne undersøger konsulatet.

Det står ikke umiddelbart klart, hvornår undersøgelsen af konsulatet vil finde sted.

Den fremtrædende journalist Jamal Khashoggi har ikke været set, siden han gik ind på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske storby i sidste uge.

Jamal Khashoggi, der har skrevet kritisk om Saudi-Arabiens politik i Yemen, har de seneste år levet i eksil i Washington i USA af frygt for forfølgelse.

Tirsdag 2. oktober besøgte han konsulatet for at få ordnet nogle dokumenter i forbindelse med sit forestående bryllup. Den 59-årige Khashoggis forlovede ventede foran konsulatet, men han kom aldrig ud igen, har hun tidligere oplyst.

Myndighederne i Tyrkiet har vurderet, at journalisten blev dræbt inde i bygningen ved et planlagt drab. Liget er formentligt efterfølgende blevet fjernet fra konsulatet.

Det saudiarabiske konsulat benægter alle anklager, som konsulatet i en meddelelse har kaldt ubegrundede. Saudiarabiske embedsmænd siger, at journalisten forlod konsulatet uskadt.

FN-diplomater siger, at sagen giver anledning til dyb bekymring, og de to lande opfordres tilsammen at udrede sagen.

Talskvinden for FN-s menneskerettighedskontor, Ravina Shamdasani, siger, at det "i sandhed vil være dybt chokerende," hvis det bliver bekræftet, at Jamal Khashoggi er blevet dræbt.

/ritzau/AFP