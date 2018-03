Tyrkiet varsler snarlig erobring af den syriske by Afrin

Efter at have ryddet et stort område i det nordvestlige Syrien for modstandere vil Tyrkiet erobre byen Afrin.

Tyrkiet vil snart rydde den syriske by Afrin for modstandere. Det varsler en talsmand for den tyrkiske regering i Ankara.

- Vi har ryddet et område på 1102 kvadratkilometer for terrorister i Afrin. Snart vil vi nå frem til byen og rydde den på samme måde, siger talsmand Bekir Bozdag.

20. januar lancerede den tyrkiske hær en offensiv i regionen Afrin, der ligger i det nordvestlige Syrien.

Tyrkiet kæmper mod kurderne i Syrien. Den tyrkiske hær har truet med at rykke videre mod Manbij i øst, hvor den kurdiske gruppe YPG er baseret.

YPG har ifølge Tyrkiets regering tætte bånd til det forbudte og terrorstemplede Kurdistans Arbejderparti, PKK.

YPG har med støtte fra USA spillet en central rolle i nedkæmpelsen af Islamisk Stat i det nordlige Syrien.

