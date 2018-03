Tyrkiets Erdogan går fortsat efter fuldt EU-medlemskab

Tyrkiets præsident siger forud for topmøde med EU, at Tyrkiet fortsat forventer fuldt EU-medlemskab.

Tyrkiet vil bede EU fjerne alle hindringer på vejen mod fuldt EU-medlemskab, siger Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Udtalelsen kommer forud for et topmøde mandag, hvor Erdogan mødes med EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker og EU-præsident Donald Tusk.

Erdogan mener, at EU ikke har holdt sine løfter omkring den omstridte flygtningeaftale, der er med til at holde flygtninge væk fra Europa. Det vil han derfor bringe op under mødet, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Derudover siger han, at han forventer uforbeholden støtte fra EU i Tyrkiets kamp mod terror.

Topmødet mellem Tyrkiet og EU, der finder sted i Varna i Bulgarien, er et led i bestræbelserne på at normalisere forholdet mellem EU og Tyrkiet.

Topmødet er vigtigt for at finde en fælles ramme for det fremtidige forhold mellem EU og Tyrkiet.

Tyrkiet har i et halvt århundrede søgt at blive medlem af EU. Men optagelsesforhandlingerne er lagt på is, blandt andet som følge af Erdogans hårde kurs over for et fejlslagent militærkup forrige år.

Samtidig har de seneste års flygtninge- og migrantkrise samt krigen i Syrien gjort det afgørende for EU at have et godt samarbejde med den tyrkiske regering.

/ritzau/