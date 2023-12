Tyrkiets Erdogan kalder Netanyahu en ny Hitler

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har på ny angrebet Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, for angrebet på Gaza, og han sammenligner ham med nazilederen Adolf Hitler.

Det sagde han under en ceremoni i Tyrkiets hovedstad, Ankara, onsdag.

- Hvordan er du forskellig fra Hitler, lød Erdogans spørgsmål. Det var en henvisning til Netanyahu og de israelske massebombardementer af Gaza.

- Er der noget, som Netanyahu har gjort, som er mindre end Hitler?

- Nej, lød hans bestemte svar.

Erdogan fremhævede, at over 20.000 palæstinensere er dræbt som følge af krigen.

Den tyrkiske præsident rettede herefter skytset mod Tyskland, som ifølge ham har nægtet at fordømme Netanyahu og de civile tab i Gaza.

- Jeg vil sige det klart: at Tyskland fortsat betaler prisen for, hvad Hitler gjorde. Det er derfor, at Tyskland er tavs, det står med bøjet hoved.

- Vi står ikke i gæld til nogen. Det er Vesten, der står i gæld, og de kan ikke tale rent ud af posen, fordi de står i gæld, konstaterede Erdogan.

Hitler stod i spidsen for Nazityskland fra 1933 til 1945 og udløste den værste krig, som verden har været vidne til. Mindst 50 millioner blev dræbt i direkte krig, skønnes det, heriblandt seks millioner jøder.

Opfølgende krige, sult og sygdom kostede yderligere mange millioner livet.

Netanyahu har reageret på Erdogans angreb.

- Erdogan, som begår folkemord på kurderne, og som har verdensrekord i fængslinger af journalister, der er imod hans regime, er den sidste person til at prædike moral over for os, skriver han på mediet X, det tidligere Twitter.

Også Israels præsident, Isaac Herzog, kritiserer skarpt den tyrkiske præsident. Han kalder Erdogans udfald for en krænkelse af de millioner af jøder, der blev myrdet under nazismen.

Angrebet på Gaza kom, efter den militante bevægelse Hamas 7. oktober angreb Israel og tog over 240 gidsler.

