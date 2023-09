Tyrkiets inflation vokser igen og udfordrer Erdogans udvalgte

For anden måned i træk er det blevet dyrere at være forbruger i Tyrkiet.

Det fremgår af de seneste inflationstal fra Tyrkiets statslige statistikbureau.

Her lyder det, at inflationen i august var på 58,9 procent. Det betyder, at forbrugerpriserne var 58,9 procent højere end i august sidste år.

Det vækker opsigt hos cheføkonom Allan Sørensen fra Dansk Industri.

- Priserne i Tyrkiet er over det seneste år steget mere end de samlede danske forbrugerpriser siden årtusindskiftet.

- Tyrkerne har på blot et år haft prisstigninger, der svarer til de seneste 23 års inflation i Danmark, siger Allan Sørensen i en skriftlig kommentar.

Det tyrkiske inflationstal er en stigning fra 47,8 procent i juli. Det var igen en stigning fra 38,2 procent i måneden forinden.

Det tyder altså på, at præsident Recep Tayyip Erdogan fortsat har udfordringer med at få styr på den tyrkiske økonomi.

Inflationen i Tyrkiet toppede sidste år, da den lå omkring 85 procent.

I mellemtiden er det lykkedes Erdogan at blive genvalgt som tyrkisk præsident. Valgsejren har han blandt andet brugt på at ansætte nye rutinerede kræfter til regeringens økonomiske topposter.

Nyhedsbureauet AFP vurderer, at den høje inflation for august kan give en indikation af, hvor meget magt de nyvalgte reelt har.

Der vil nemlig være en forventning om, at Tyrkiets centralbank hæver renten. Det er et alment brugt værktøj inden for finanspolitik.

Erdogan har dog traditionelt været imod netop den tankegang. Han har ment, at hævede renter i stedet puster yderligere til inflationen.

Tyrkiets nye finansminister, Mehmet Simsek, og centralbankchef Hafize Gaye Erkan er så småt begyndt at omlægge Erdogans økonomiske politik.

I sidste måned meddelte Erkan, at renten hæves fra 17,5 til 25 procent.

Når man hæver renten, bliver det dyrere at låne penge til eksempelvis et nyt hus eller en ny bil. Derfor er håbet, at det udløser en manglende købelyst hos forbrugerne og dermed bringer inflationen ned.

Inflationen beskriver udviklingen i priserne over tid.

Når inflationen stiger, får forbrugerne mindre for de samme penge. Man vil dog gerne have en lille, stabil inflation, fordi det holder gang i forbruget.

/ritzau/AFP