Tyrkiets parlament nikker ja til at sende soldater til Libyen

Den tyrkiske regering skal nu beslutte, hvor mange soldater der skal til Libyen, og hvornår de rejser.

Tyrkiets parlament har godkendt indsættelse af soldater i Libyen i et år.

De tyrkiske soldater skal støtte Libyens internationalt anerkendte regering, der er under pres fra general Khalifa Haftars styrker.

Ved torsdagens afstemning stemte 325 parlamentsmedlemmer for og 184 imod.

Præsident Recep Tayyip Erdogans parti, AKP, har sammen med sine allierede i højrefløjspartiet MHP flertal i parlamentet.

Alle større oppositionspartier stemte imod forslaget, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er nu op til den tyrkiske regering at beslutte, hvornår soldaterne skal sendes til Libyen, og hvor mange der skal afsted.

Erdogan sagde i sidste uge, at Libyens regering har bedt Tyrkiet om at sende soldater.

I november indgik Tyrkiet og Libyen to aftaler: en militærpagt og en aftale om at dele Middelhavet mellem de to lande.

Premierminister Fayez al-Serrajs regering kæmper en blodig magtkamp mod Haftars styrker og den rivaliserende regering, der har base i det østlige Libyen.

Tyrkiets vicepræsident, Fuat Oktay, sagde onsdag, at Tyrkiet vil overveje at lade være at sende soldater til Libyen, hvis Haftar indstiller sin offensiv.

Haftars styrker, som han kalder Libyens Nationale Hær, har truet med at ramme tyrkiske statsborgere og virksomheder i Libyen samt tyrkiske skibe ud for den libyske kyst.

Haftar har opbakning fra Egypten, Saudi-Arabien, Rusland og De Forenede Arabiske Emirater. Han hævder, at han kæmper for at befri Tripoli for væbnede grupper, som han mener, er mere eller mindre islamistiske.

Hans styrker indledte i april 2019 en offensiv mod hovedstaden, men de blev standset i forstæderne.

Fra april til midten af december blev over 200 civile dræbt og over 128.000 fordrevet fra deres hjem i Tripoli, viser tal fra FN.

På længere sigt har borgerkrigen kostet mere end 8000 ofre.

