Tyrkiets præsident udskifter finansminister midt i valutakrise

For tredje gang på et år får Tyrkiet en ny finansminister. Udskiftning falder sammen med stort pres på valuta.

Samtidig med at Tyrkiet befinder sig i en dyb valutakrise, har præsident Recep Tayyip Erdogan udskiftet landets finansminister.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den fratrådte finansminister, Lutfi Elvan, har kun siddet på posten i lidt over et år. Han trådte til i november 2020 som afløser for Erdogans svigersøn Berat Albayrak.

Som regeringens nye kassemester har Erdogan udpeget Nureddin Nebati, der hidtil har været vicefinansminister.

Ifølge en meddelelse fra præsidenten sent onsdag aften har Erdogan accepteret Elvans afskedsansøgning.

Der er ingen oplysninger om årsagen til Lutfi Elvans beslutning om at trække sig. Men han har i sin tid som finansminister kunnet se den tyrkiske valuta, liraen, styrtdykke.

Liraen er hidtil i år svækket med over 40 procent i forhold til dollar som følge af en sælsom pengepolitik.

Landets centralbank har efter pres fra præsident Erdogan sat renten ned flere gange trods en tårnhøj inflation tæt på 20 procent. Normalt er modtrækket over for stigende priser at sætte renterne op.

- Det er et farligt eksperiment, Erdogan forsøger at udføre, og markederne forsøger at advare ham om konsekvenserne, siger Brian Jacobsen, senior investeringsstrateg i Alsspring Global Investments, til nyhedsbureauet Reuters.

Erdogan mener, at høje renter skaber høj inflation. Det er det eksakt modsatte af gængs økonomisk tænkning, skriver AFP.

Præsidenten har fastholdt, at han vil holde renterne på et lavt niveau. Siden 2019 har han tre gange fjernet den siddende direktør for centralbanken. Alle tre modsatte sig Erdogans ønske om lave renter.

Onsdag valgte den tyrkiske centralbank ifølge Bloomberg News at intervenere i valutamarkedet oven på den seneste tids markante svækkelse af liraen, og det udløste en mindre styrkelse af liraen over for dollar.

