Tyrkiets præsident udskriver valg et år før tid

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, udskriver tidligt præsident- og parlamentsvalg 24. juni.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger han vil udskrive tidligt præsident- og parlamentsvalg. Valgdatoen er 24. juni.

Meldingen kommer, efter at Erdogan har holdt et møde med den nationalistiske partileder Devlet Bahceli, som er Erdogans politiske allierede.

Bahceli har opfordret Erdogan til at holde valg i august, men Erdogan ønsker et endnu tidligere valg i slutningen af juni.

Valget kommer over et år før tid. Erdogan skulle have udskrevet valg senest 3. november 2019.

Det kommende valg i Tyrkiet er særligt vigtigt, fordi en ændring af den tyrkiske forfatning her vil træde i kraft.

Forfatningsændringen fik Erdogan vedtaget ved en folkeafstemning i 2017.

Den giver landet en præsident, der fungerer som både statsoverhoved og som regeringschef.

Dermed får præsidenten langt mere vidtgående beføjelser end den overvejende ceremonielle karakter, som posten har i dag.

/ritzau/AFP