Tyrkisk anklager vil lukke prokurdisk parti

Det prokurdiske parti HDP vil ødelægge det udelelige bånd mellem Tyrkiets stat og folk, siger anklager.

Tyrkiets statsanklager har indledt en sag ved den tyrkiske forfatningsdomstol med krav om, at det prokurdiske oppositionsparti HDP lukkes.

Det rapporterer det statslige tyrkiske nyhedsbureau Anadolu onsdag.

Ifølge statsanklageren har HDP-medlemmer i deres handlinger og ord forsøgt at bryde den tyrkiske enhed, skriver Anadolu.

Anklager Bekir Sahin siger, at de forsøger at "ødelægge det udelelige bånd mellem stat og folk", skriver nyhedsbureauet AFP.

HDP er det tredjestørste parti i det tyrkiske parlament.

Tyrkiske myndigheder har gennem flere år været efter HDP. For nylig blev presset øget, da konservative politikere opfordrede til at forbyde partiet på grund af påståede forbindelser til militante kurdere.

Regeringen beskylder HDP for at have bånd til det forbudte arbejderparti PKK, der er stemplet som en terrororganisation i både Tyrkiet, EU og USA.

HDP afviser at have tilknytning til PKK, der har kæmpet for kurdisk selvstændighed siden 1984. Mindst 40.000 mennesker har mistet livet i den langvarige konflikt.

Statsanklagerens skridt kommer, samme dag som parlamentet fratog et HDP-medlem, Ömer Gergerlioglu, sin status som parlamentariker.

Gergerlioglu har længe været en torn i øjet på præsident Recep Tayyip Erdogan og hans regering.

Den 55-årige politiker, der nu er frataget sin plads i parlamentet, har gennem længere tid brugt sociale medier til at sætte fokus på menneskeretlige krænkelser, som de tyrkiske medier ikke nævner.

I sidste måned stadfæstede Tyrkiets øverste domstol en dom mod Gergerlioglu fra 2018 for at have "spredt terrorpropaganda". Han havde delt og kommenteret en artikel om en militant kurdisk gruppe, der opfordrer Tyrkiets regering til at tage skridt i retning af fred.

/ritzau/Reuters