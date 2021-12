Tyrkisk lira fortsætter sit fald efter ny rentenedsættelse

Tyrkiet har skabt sin egen depression og opretholder den for fuld kraft, siger økonom efter ny rentesænkning.

En række rentenedsættelser i de seneste måneder har sendt Tyrkiets valuta, liraen, ned mod sit laveste niveau i mange år.

Torsdag giver den tyrkiske centralbank renten endnu et nøk nedad. Den ligger nu på 14 procent - et godt stykke under niveauet i september, hvor renten var 18 procent.

Det har fået den tyrkiske valuta til at falde med yderligere fem procent.

Siden årsskiftet har liraen mistet halvdelen af sin værdi.

Ud over, at valutaen er faldet til noget nær bundrekord, mærker tyrkerne også en høj inflation bide. Den ligger på 20 procent.

En så høj inflation taler for, at centralbanken bør hæve og ikke sænke renten, mener de fleste økonomer.

Men Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, holder fast i en omdiskuteret tese om, at lavere rente fører til lavere inflation.

Det er langt de fleste økonomer og analytikere ikke enige i. De advarer nu om, at der ikke er meget manøvrerum tilbage, hvis Tyrkiet vil forsøge at rette op på skaderne.

En af dem, Veysel Ulusoy, er økonom og chef for den uafhængige tyrkiske tænketank ENAgrup, der undersøger inflation.

Han mener, at Tyrkiet nu er gået ind i en "konsistent kriseperiode", hvor en forkert politik gør økonomien mere sårbar end nogensinde før.

- Det er nu umuligt at kurere Tyrkiets høje inflation og svage lira med renten, samtidig med at problemer i forsyningskæderne og den globale inflation stiger på grund af pandemien, siger Ulusoy.

Han advarer om, at liraen kan fortsætte sit fald i de kommende uger. Det forstærkes yderligere af, at USA's centralbank onsdag varslede renteforhøjelser til næste år.

- Vi har skabt vores egen hjemmelavede depression, der er uafhængig af den amerikanske centralbank, og vi opretholder den for fuld kraft, mener Ulusoy.

Præsident Erdogan siger, at han kæmper imod "rente- og inflationsspekulanter" og "fjender af Tyrkiet". Han har tidligere betegnet sin kurs som en "økonomisk uafhængighedskrig".

I marts fyrede præsidenten den daværende centralbankchef, der havde sat renten op.

/ritzau/dpa