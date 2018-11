Tyrkisk lov forhindrer kontrol med EU-milliarder til syrere

Den Europæiske Revisionsret kan ikke følge pengestrøm fra EU til flygtninge i Tyrkiet på grund af datalov.

I to EU-finansierede programmer, der samlet løb op i 1,1 milliard euro, fik flygtninge i Tyrkiet uddelt et hævekort til at købe varer ved købmanden eller trække kontanter i en automat.

Men det er umuligt at få bekræftet, om alle pengene, 8,2 milliarder danske kroner, er endt hos dem, de var tiltænkt.

Det konkluderer Den Europæiske Revisionsret (ECA) i en undersøgelse af projekterne, der er led i en aftale mellem EU og Tyrkiet, der fra 2016 skulle bidrage til at bremse strømmen af flygtninge mod EU.

- I og med at man ikke har den endelige dokumentation, så kan jeg ikke med hånden på kogepladen sige, at alt er i orden. Der er risiko for, at noget er gået galt i flowet, siger EU-revisor Bettina Jakobsen, som har ledet undersøgelsen.

Hun har arbejdet ved ECA i over tre år. Aldrig før har hun oplevet, at revisorerne er blevet nægtet adgang til at følge pengestrømmen, hvilket er selve kernen i revisionsrettens arbejde.

- Som revisor er det en pligt, at man følger pengestrømmen fra vugge til grav, og det har desværre ikke været muligt for os i dette tilfælde, siger Jakobsen.

Tyrkiske myndigheder henviser til en lov om databeskyttelse, der forbyder dem at dele oplysninger om, hvem der har modtaget pengene.

I stedet har EU-Kommissionen og de FN-agenturer, som står for projekterne, via anonymiserede data forsøgt at få bekræftet, om pengene er endt hos dem, som havde ret til dem.

Revisorerne har desuden talt med flygtninge i Tyrkiet for at få sandsynliggjort, om midlerne faktisk er kommet flygtningene til gode.

Tyrkiet huser fire millioner flygtninge. Af dem er 3,5 millioner fra det krigshærgede Syrien.

Rapporten konkluderer, at det har været "en god hjælp til flygtningene". Men det kan gøres "på en mere effektiv måde med mere værdi for pengene".

- Det er klart, at når man ikke kan se den underliggende dokumentation, kan der være risiko for fejl og uregelmæssigheder, siger Bettina Jakobsen.

Revisorerne har ikke konstateret snyd eller svindel. En fejl kan være, hvis en flygtning ikke har opfyldt kriterier for at få pengene.

Revisorerne anbefaler, at EU-Kommissionen betinger fortsat støtte med et krav om dokumentation fra Tyrkiet.

Desuden anbefales det i rapporten, at EU forhandler med FN-agenturerne om at få nedsat den andel af støtten, der går til administration.

Andelen er på syv procent. Det er meget højt, mener ECA, når der er tale om et simpelt program med uddeling af kontanter via hævekort.

/ritzau/