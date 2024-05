Tyrkisk politi anholder 544 personer mistænkt for infiltration

Myndighederne i Tyrkiet har anholdt 544 personer, der sættes i forbindelse med Fethullah Gülen, som er mistænkt for at have orkestreret et omfattende kupforsøg mod det tyrkiske styre i 2016.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Tyrkiets indenrigsminister, Ali Yerlikaya, fortæller om anholdelserne på det sociale medie X.

Her fortæller han, at de anholdte mistænkes for at have forsøgt at infiltrere forskellige dele af den offentlige forvaltning i Tyrkiet.

Det skal de have gjort ved at melde sig til optagelsesprøver, der skulle give adgang til stillinger i forvaltningen. De har angiveligt kommunikeret med hinanden gennem den krypterede beskedtjeneste Bylock.

Indenrigsministeren siger, at anholdelserne er foretaget på tværs af Tyrkiet i 62 af landets 81 provinser. Det fremgår ikke, hvordan myndighederne fandt frem til personerne, og hvordan mistanken mod dem blev vakt.

Ifølge Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, stod Fethullah Gülen bag et forsøg på at kuppe styret i Tyrkiet i 2016.

Det mislykkedes dog, hvorefter myndighederne slog hårdt ned på tyrkere, der blev sat i forbindelse med Gülen. Det førte til tusindvis af anholdelser og fyringer i det offentlige system.

Ifølge AFP blev flere end 140.000 tyrkere fyret eller suspenderet fra deres stillinger. Og næsten 3000 blev idømt livstidsdomme.

Fethullah Gülen er en muslimsk prædikant, som lever i eksil i USA. Han afviser, at han og hans støtter var involveret i kupforsøget i 2016.

Gülen var tidligere en tæt allieret af Erdogan. Men i 2013 blev han beskyldt for at stå bag korruptionsanklager, der var rejst mod Erdogan, som på det tidspunkt var Tyrkiets premierminister.

Erdogan anklager Gülen for at ville etablere en alternativ tyrkisk stat gennem et netværk af skoler, som Gülen og hans støtter driver flere steder i verden.

