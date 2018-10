Tyrkisk politi nægtet adgang til brønd på saudisk konsulat

Saudiarabiske embedsfolk vil ikke lade tyrkisk politi undersøge brønd i konsulat, hvor journalist blev dræbt.

Saudiarabiske embedsfolk vil ikke tillade tyrkisk politi at undersøge en brønd i haven på det saudiarabiske konsulat i Istanbul, hvor den kritiske journalist Jamal Khashoggi blev myrdet i starten af oktober.

Det skriver Reuters, der citerer det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu.

De tyrkiske myndigheder har tidligere undersøgt konsulatet i forbindelse med efterforskningen af drabet på Jamal Khashoggi.

Drabet på Jamal Khashoggi, der den 2. oktober gik ind på det saudiarabiske konsulat i Istanbul og aldrig kom ud, har udløst en større diplomatisk krise mellem Saudi-Arabien og hovedparten af den vestlige verden.

Saudi-Arabien hævdede længe, at Jamal Khashoggi havde forladt konsulatet i god behold, men har siden ændret historien til, at han døde ved et uheld, da han kom i håndgemæng med en gruppe saudiarabiske agenter. De var sendt til Istanbul for at lægge pres på den kritiske journalist.

Tirsdag sagde Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, at Jamal Khashoggi blev dræbt ved et planlagt snigmord udført af Saudi-Arabien.

Onsdag siger Erdogan ifølge Reuters, at Tyrkiet "ikke vil tillade", at de ansvarlige ikke bliver stillet til regnskab for drabet.

- Vi er fast besluttet på ikke at tillade, at der bliver dækket over dette mord og på at sikre, at alle de ansvarlige - lige fra dem, der beordrede det, til dem, der udførte det - ikke undgår at blive stillet til ansvar, siger Erdogan i en tale i Ankara ifølge nyhedsbureauet Anadolu.

Den saudiske kongefamilie har nægtet at have beordret drabet eller at have haft kendskab til det.

/ritzau/