Tyrkisk præsident taber store byer ved lokalvalg

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, måtte mandag erkende, at oppositionen, der i langt over 20 år har bekæmpet ham, har sejret ved lokalvalg i Istanbul og andre større byer i landet.

Da næsten alle stemmerne er talt op efter søndagens valg står det klart, at det største oppositionsparti, Det Republikanske Folkeparti (CHP), udover de store byer også har gjort indhug i de anatolske provinser, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er i disse provinser, at præsident Recep Tayyip Erdogans konservative islamiske parti, AKP, hidtil har haft dets magtbase.

- Beklageligvis har vi ikke opnået det resultat, som vi ønskede, sagde Erdogan til en afdæmpet forsamling af tilhængere kort efter midnat.

Udover Istanbul med dens 16 millioner indbyggere har CHP også fået valgt borgmestre i hovedstaden Ankara, i Adana, Bursa og Antalya. På trods af en splittet opposition står det sekulære CHP som valgets egentlige sejrherre.

Politiske iagttagere kalder det Erdogans største valgnederlag, siden hans parti kom til magten i 2002.

Mange mener, at den høje inflation på 67 procent og devalueringen af den tyrkiske lira er stærkt medvirkende til, at det er gået tilbage for AKP.

Erdogan selv kalder valget et "vendepunkt". Han lover at "respektere nationens beslutning".

Istanbul er Erdogans hjemby. Det var her, hans politiske karriere startede, og her hvor han i midten af 1990'erne var borgmester.

Ved kommunalvalget i 2019 vandt Ekrem Imamoglu fra CHP efter flere trakasserier posten som borgmester i Istanbul. Han har sikret sig genvalg.

Erdogan havde i ugerne op til lokalvalget ført kampagne for at tilbageerobre byen. Men vælgerne ville noget andet.

Valgets resultat gør den 52-årige Imamoglu til en af favoritterne, når der i 2028 skal være præsidentvalg i Tyrkiet. Erdogan har tidligere bebudet, at han ikke genopstiller ved den lejlighed.

/ritzau/