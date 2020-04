To tyrkiske kampfly fulgte efter dansk overvågningsfly

Danmark annoncerede i marts et flybidrag til EU-overvågning i Det Ægæiske Hav efter fornyet migrantpres.

Et dansk fly på overvågningsopgave ved EU's ydre grænse blev i marts fulgt "i flere minutter" af to tyrkiske kampfly.

Det fremgår af et svar fra den tyske regering til et medlem af Forbundsdagen i Berlin, skriver nyhedsbureauet dpa.

Episoden skete over Det Ægæiske Hav, hvor Danmark bidrager til en EU-opgave med et fly af typen Bombardier Challenger.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte i begyndelsen af marts, at hun havde kontaktet både Grækenland og Bulgarien for at tilbyde yderligere hjælp.

Det skete på et tidspunkt, da der pludselig opstod fornyet pres på EU's ydre grænser, efter at Tyrkiets præsident havde sagt, at porten til "Europa stod åben". Tusindvis af migranter blev afvist ved grænserne til EU.

Det danske fly bidrager til missionen "Ægæiske 2020" under EU's grænse- og kystagentur, Frontex.

Tyrkiet krænker dagligt græsk suverænitet med overflyvninger af beboede øer som Agathonisi, Oinousses og Lipsi. De flyver tæt på landjorden og larmer voldsomt.

/ritzau/