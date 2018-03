Tyrkiske krigsfly angriber prosyrisk styrke i Afrin

Mindst 17 mennesker er blevet dræbt efter tyrkiske krigsfly har angrebet prosyrisk styrke i Afrin.

Tyrkiske krigsfly har angrebet prosyriske regeringsstyrker natten til fredag og dræbt mindst 17 mennesker i en landsby i den nordlige del af Afrin-regionen i det nordvestlige Syrien.

Det siger overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Blandt de dræbte er tre medlemmer af den syriske kurdiske YPG-milits, mens de øvrige dødsofre var fra militser, som støtter den syriske præsident, Bashar al-Assad.

Talsmænd for YPG bekræfter i en erklæring, at angrebet har fundet sted, og at flere medlemmer af militsen er blevet dræbt eller såret.

Tyrkiets militær har meddelt, at tyrkisk-producerede Atak-helikoptere angreb en region i den vestlige del af Afrin og dræbt ni "terrorister".

Det står ikke klart, om de tyrkiske angreb var gengældelse for, at otte tyrkiske soldater blev dræbt i området torsdag.

Dødstallet gjorde torsdagens kampe til en af de værste for den tyrkiske hær, siden den trængte ind over grænsen til Syrien 20. januar og indledte en offensiv mod YPG-militsen.

Antallet af dræbte tyrkiske soldater er oppe på mindst 40 i den såkaldte operation Olivengren. Tyrkiet kæmper mod kurderne i den nordlige syriske region, fordi de anser dem for at være terrorister og en direkte trussel mod Tyrkiet.

De kurdiske styrker har under krigen fået støtte fra USA.

Kurdiske styrker og den syriske regering har undgået at kæmpe direkte mod hinanden under den årelange borgerkrig.

/ritzau/Reuters