Tyrkiske soldater dræbt i Idlib - Erdogan møder Putin

EU's udenrigschef har meddelt Tyrkiet, at der er en "uacceptabel situation" ved den græsk-tyrkiske grænse.

To tyrkiske soldater blev onsdag dræbt i nye kampe i Syriens Idlib-provins med syriske regeringssoldater.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, er på vej til Moskva, hvor han torsdag skal drøfte en mulig våbenhvile i Idlib med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Tyrkiet har sendt flere tusind soldater over grænsen til Syrien for at støtte flere oprørsgrupper i deres kamp mod en regeringsoffensiv i det nordvestlige Syrien. Den syriske hærs fremstød støttes af Rusland.

Idlib var indtil for nylig den sidste oprørskontrollerede del i Syrien.

I alt er over 50 tyrkiske regeringssoldater er blevet dræbt i kampene i den seneste måned sammen med et ukendt antal oprørere, syriske soldater og civile.

Under de eskalerende kampe i Idlib er der stadig større risiko for, at det kommer til direkte konfrontationer mellem Tyrkiet og Rusland.

Tyrkiet siger, at det har nedskudt tre syriske fly og ødelagt otte helikoptere samt et støre antal kampvogne siden sidste torsdag. Da blev 34 tyrkiske soldater dræbt ved et luftangreb. Det var det dødeligste angreb mod Tyrkiets militær i næsten 30 år.

Næsten en million flygtninge er taget mod den tyrkiske grænse for at komme væk fra kampe i Syriens Idlib-provins.

Tyrkiet huser i forvejen 3,7 millioner syriske flygtninge og migranter fra andre lande - deriblandt Afghanistan.

EU's udenrigspolitiske chef, spanieren Josep Borrell, har onsdag meddelt Tyrkiet, at der er en "uacceptabel situation" ved den græsk-tyrkiske grænse. Her forsøger tusindvis af flygtninge og migranter at forlade Tyrkiet for at kommende ind i EU.

Over 10.000 migranter har forsøgt at trænge ind over den græske grænse og ind i EU siden torsdag i sidst uge, hvor Tyrkiet sagde, at det ikke længere vil leve op til aftale med EU fra 2016 om at stoppe den illegale migration ind i EU mod at modtage milliarder af euro.

/ritzau/Reuters