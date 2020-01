Tyrkiske soldater er på vej til Libyen

De tyrkiske soldater skal støtte legitim regering og undgå humanitær tragedie i Libyen, siger Erdogan.

Tyrkiet er begyndt at sende soldater til Libyen. Det oplyser den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, i et interview med tv-stationen CNN Türk søndag aften.

- Vores soldater rykker gradvist ud, siger han.

Hvor mange soldater det drejer sig om, og hvilken slags styrker, Tyrkiet sender, er ikke umiddelbart klart.

Over for CNN Türk taler Erdogan om "forskellige hold", der i første omgang skal tage sig af opgaver med at koordinere indsatsen.

- Der vil være en operationscentral, der vil være en tyrkisk generalløjtnant, der leder det, og de vil lede situationen derovre, siger præsidenten.

Han tilføjer, at soldaternes opgave "ikke er at kæmpe".

- De skal støtte den legitime regering og undgå en humanitær tragedie, siger Erdogan.

Det er Libyens internationalt anerkendte regering i hovedstaden Tripoli, der har anmodet Erdogan om hjælp.

Regeringen er under pres fra general Khalifa Haftar, hvis styrker rykker nærmere på Tripoli.

Haftar leder en rivaliserende regering i det østlige Libyen.

Lørdag blev mindst 30 mennesker dræbt og 33 såret i et angreb mod en militærskole i Tripoli.

Erdogan har fordømt angrebet og opfordret til, at man fra internationalt hold forsøger at få en våbenhvile på plads.

Tyrkiets parlament godkendte torsdag at indsætte soldater i Libyen. Dels skal de støtte regeringen i Tripoli, og dels beskytte tyrkiske interesser i Nordafrika og ved Middelhavet.

/ritzau/dpa