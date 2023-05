Tyrkiske vælgere tager hul på anden runde af præsidentvalget

Søndag morgen er tyrkerne begyndt at finde vej til valgstederne for at afgive deres stemme ved det tyrkiske præsidentvalg.

Det skriver flere nyhedsbureauer.

Valget er blevet sendt ud i en anden runde, fordi der ikke i første omgang blev fundet en vinder.

Duellen står mellem den hidtidige præsident, Recep Tayyip Erdogan, og oppositionens kandidat, Kemal Kilicdaroglu.

Artiklen fortsætter under annoncen

Erdogan var tættest på at få sejren i første hug.

I meningsmålinger forud for valget så det svært ud for ham, men han var med cirka 49,5 procent af stemmerne under et procentpoint fra at sikre sig fem år mere som landets leder.

Der skulle nemlig 50 procent af stemmerne til for at vinde valget i første runde.

69-årige Erdogan, som har haft magten i to årtier, står stærkere end ventet.

Omvendt beskrives valget som en stor nedtur for oppositionens kandidat, den 74-årige Kilicdaroglu. Han fik knap 45 procent af stemmerne i første runde.

Den tredje præsidentkandidat ved første valgrunde, ultranationalisten Sinan Ogan, erklærede mandag, at han bakker op om Erdogan.

Det var som ventet.

Men Kilicdaroglus tilhængere havde alligevel krydset fingre for, at Ogan kunne overbevises om at støtte Kilicdaroglus ambitioner for Tyrkiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

De 5,2 procent af stemmerne, som Ogan fik ved valget, kunne måske tippe magtbalancen over til Kilicdaroglu.

Kilicdaroglu har gået en svær balancegang forud for den afgørende valgrunde.

På den ene side har han rakt ud efter Ogans støtter med løfter om at komme af med Tyrkiets millioner af migranter.

Samtidig har han på den anden side skullet bevare opbakningen fra vælgere i kurdiske regioner, hvor de er skeptiske over for den nationalistiske drejning fra den centrumvenstreorienterede kandidat.

Erdogan har trodset svære odds med dårlige meningsmålinger og vrede over den dårlige økonomi, som han bærer en stor del af skylden for.

Med ryggen mod muren har han igen ført en valgkamp, som har fået tvivlere til at kigge hans vej. Det lykkedes ham også ved seneste valg i 2017.

/ritzau/