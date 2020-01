Tysk avis: Huawei samarbejder bevisligt med Kinas spiontjeneste

Handelsblatt skriver, at oplysninger om Huawei og Kinas efterretningstjeneste er "smoking gun".

Den tyske regering har beviser på, at den kinesiske telegigant Huawei har samarbejdet med Kinas efterretningstjeneste.

Det skriver avisen Handelsblatt, der citerer fra et fortroligt dokument i det tyske udenrigsministerium.

- I slutningen af 2019 blev der fra USA videregivet efterretninger om, at Huawei bevisligt har samarbejdet med Kinas efterretningsmyndigheder, hedder det i dokumentet.

Det bliver i ministeriet omtalt som en "smoking gun" ifølge avisen.

Der er ikke umiddelbart kommentarer fra den tyske regering eller Huawei til avisens historie.

Huawei står i flere vestlige vande for opbygningen af næste generations mobilnetværk kendt som 5G. USA beskylder det kinesiske firma for at ville bruge det nye netværk til avanceret spionage for Kina.

/ritzau/Reuters