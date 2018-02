Tysk by bekæmper gadevold med computer

Et intelligent system, der analyserer folks bevægelser i gaderne, skal hjælpe politiet i Mannheim til at gøre byen mere sikker, siger borgmesteren.

Tyve og røvere i den tyske by Mannheim gør klogt i at tænke sig om en ekstra gang, næste gang de planlægger et kup.

Mannheim er ved at søsætte et pilotprojekt med overvågning, hvor menneskers bevægelser filmes og analyseres i et forsøg på at bekæmpe kriminalitet.

Overvågningen i pilotprojektet, der kaldes Mannheim Way 2.0, analyseres af en computer, som kan spotte unormale bevægelser på gaden, hvorpå den tilkalder en betjent.