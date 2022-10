Tysk cybersikkerhedschef fyret for mulige bånd til Rusland

Chefen for den vigtigste tyske myndighed for cybersikkerhed anklages for at have forbindelser til Rusland.

Lederen af Tysklands styrelse for cybersikkerhed (BSI) er blevet fyret. Det sker efter meldinger om, at han har forbindelse til russiske efterretningstjenester.

Cybersikkerhedschef Arne Schönbohm er derfor fritaget for tjeneste "med øjeblikkelig virkning", siger en talsmand for det tyske indenrigsministerium tirsdag.

Beskyldningerne mod ham kom frem i en udsendelse på tv-stationen ZDF for nylig. Her bliver han anklaget for at have forbindelse til Rusland via et cybersikkerhedsselskab, han var med til at stifte i 2012.

Rådet har tidligere fået kritik for at være for tæt på russiske efterretningstjenester.

Indenrigsministeriet meddeler, at det tager beskyldningerne alvorligt og nu er ved at undersøge dem nærmere.

Beskyldningerne mod BSI's chef "gør varig skade på offentlighedens tillid til neutraliteten og upartiskheden hos lederen af den vigtigste tyske myndighed for cybersikkerhed", meddeler ministeriet ifølge dpa.

Fyringen af Schönbohm kommer på et tidspunkt, hvor Tyskland er særligt meget på vagt over for mulig sabotage fra russisk side.

Det mest opsigtsvækkende eksempel på mulig sabotage var de lækager, der i slutningen af september blev konstateret på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2. De leverer gas fra Rusland til Tyskland.

/ritzau/AFP