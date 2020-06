Tysk domstol forbyder Facebook at indsamle data uden tilladelse

Uden eksplicit tilladelse fra brugerne må Facebook ikke længere indsamle data fra WhatsApp og Instagram.

En tysk domstol har tirsdag forbudt Facebook at indsamle data gennem det sociale medies datterselskaber, WhatsApp og Instagram, samt andre websites uden eksplicit tilladelse fra brugerne.

Afgørelsen er en stor juridisk sejr for de tyske konkurrencemyndigheder.

Tysklands konkurrencemyndighed, Bundeskartellamt, satte i en skelsættende afgørelse fra februar 2019 nye grænser for, hvordan Facebook må indsamle data fra brugerne. Men den sociale mediegigant ankede beslutningen.

Tirsdag stod det så klart, at den føderale forbundsdomstol BGH er enig med Bundeskartellamts konklusion, om at Facebook misbruger sin dominerende stilling til at indsamle brugerdata fra flere kilder.

- Facebook giver ikke mulighed for at vælge, sagde dommer Peter Meier-Beck ved domstolen i Karlsruhe.

Han sagde videre, at Facebook skal overholde ordren, mens det sociale medies appel bliver behandlet ved en lavere retsinstans.

/ritzau/AFP