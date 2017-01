Tysk domstol freder parti knyttet til nazismen

Selvom det højreekstreme parti NPD er forfatningsfjendtligt, skal det ikke forbydes, fastslår Tyskands øverste domstol

Hvis det ultranationalistiske Tysklands Nationaldemokratiske Parti (NPD) havde magt, som det havde agt, ville partiet muligvis skrotte den tyske grundlov og genoplive dele af Hitlers nazistiske ideologi.



Alligevel skal partiet have lov til at eksistere, fastslår Tysklands øverste domstol, forfatningsdomstolen i Karlsruhe, i en opsigtsvækkende dom tirsdag.

Læs også: Tysk pensionist bekæmper nynazisme med lyserød spraymaling

I en næsten 300 sider lang afgørelse konkluderer forfatningsdommerne, at NPD både er forfatningsfjendtligt og relateret til nationalsocialismen. Men samtidig har partiet med sine cirka 5200 medlemmer for lidt indflydelse til at være egentligt forfatningsstridigt i den forstand, at det med sine handlinger udgør en konkret trussel mod det tyske demokrati.

”Der er i øjeblikket ikke tilstrækkeligt tunge beviser, som kan sandsynliggøre, at det vil have succes med sit forehavende,” sagde domstolens præsident, Andreas Voßkuhle, ved domsafsigelsen.

Læs også: Tyskland jagter