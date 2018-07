Tysk domstol giver nynazisten Beate Zschäpe livstid

Dommen er afsagt efter 430 retsmøder fordelt over næsten fem år i en af de længste retssager i Tyskland.

En domstol i München har idømt Beate Zschäpe fængsel på livstid. Hun var tiltalt for racistiskmotiverede drab på ti personer som medlem af en nynazistisk celle.

Dommen blev afsagt onsdag formiddag efter 430 retsmøder fordelt over næsten fem år.

Den 43-årige Beate Zschäpe er det eneste overlevende stiftende medlem af den nynazistiske celle Den Nationalsocialistiske Undergrund (NSU).

Ud over Zschäpe er fire mænd tiltalt for forskellig grader af medvirken, blandt andet med at skaffe våben og penge til gruppen.

Beate Zschäpe, som blev anholdt i 2011, blev af retten fundet skyldig i alle ti anklagepunkter om drab og dommeren afsagde den hårdest mulige straf på grund af "den usædvanlige grovhed ved forbrydelserne".

To andre medlemmer af gruppen - Uwe Mundlos og Uwe Böhnhardt - begik antageligt selvmord, da politiet endelig fandt frem til gruppen i november 2011. Beate Zschäpe sprængte gruppens tilholdssted i luften, inden hun blev anholdt.

Mundlos og Böhnhardt begik drabene i dagslys og overraskede ofrene i hverdagssituationer. De skød næsten altid folk i hovedet, så det virkede som henrettelser. Mundlos og Böhnhardt var altid umaskerede, og i flere tilfælde fotograferede de deres døde ofre.

Den nynazistiske gruppe - Den Nationalsocialistiske Undergrund - er mistænkt for at stå bag drab på ni mænd af tyrkisk oprindelse, på en mand af græsk oprindelse og på en kvindelig politibetjent.

Desuden stod gruppen for to bombeattentater og 15 bankrøverier.

Drabene blev begået mellem 2000 og 2007.

Sagen er den største af sin art i efterkrigstidens Tyskland.

En af de tiltalte, Ralf Wohlleben, er blevet idømt ti år fængsel for at have forsynet gruppen med våben.

To andre mænd fik fængselsdomme på tre års fængsel og på to og et halvt års fængsel for deres tilknytning til gruppen, mens en femte yngre mænd blev dømt til tre måneders ophold i et ungdomsfængsel.

Mundlos, Böhnhardt og Zschäpe var allerede del af Tysklands højreekstremistiske miljø i 1990'erne, hvor de deltog i en række højreekstremistiske demonstrationer og aktioner.

