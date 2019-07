Tysk dreng dør efter at være blevet skubbet ud foran tog

En 40-årig mand er blevet anholdt, efter at en tysk otteårig dreng blev skubbet ud foran et tog i Frankfurt.

En otteårig tysk dreng har mandag mistet livet, efter at han blev skubbet ud foran et højhastighedstog på Frankfurts hovedbanegård.

Det oplyser tysk politi.

Også drengens mor blev skubbet, men hun formåede at undvige toget, der var ved at ankomme til banegården i Frankfurt.

Politiet oplyser, at personen, der er mistænkt for at stå bag, prøvede at skubbe endnu en person ud på skinnerne. Det lykkedes dog ikke.

Den 40-årige mistænkte flygtede fra stedet, mens flere tilstedeværende jagtede ham. Han blev anholdt nær togstationen og afhørt. Der er mandag eftermiddag ingen oplysninger om, hvad motivet skulle være.

Isabell Neumann, der er talsmand hos politiet, siger, at der ikke ser ud til at være nogen forbindelse mellem gerningsmanden og ofrene.

Moren er blevet bragt til hospitalet. Hendes tilstand kendes ikke umiddelbart.

/ritzau/AP