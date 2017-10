Tysk efterretningschef frygter ny jihadist-generation

Børn indoktrineret af jihadister i Syrien og Irak kan bane vej for ny generation af jihadister, advarer BfV.

Mindreårige, som vender tilbage til Tyskland fra krigszoner i Syrien og Irak, kan komme til at udgøre en ny generation af potentielle jihadister for Islamisk Stat.

Det advarer forbundsrepublikkens indenrigsefterretningstjeneste om torsdag. Det skriver Reuters.

Over 950 personer forlod Tyskland for at slutte sig til den militante bevægelse i Syrien og Irak.

- Godt 20 procent af var kvinder og fem procent af dem var mindreårige, hedder det i en rapport fra efterretningstjenesten BfV.

Mens Islamisk Stat mister territorium i Syrien og Irak ventes mange kvinder at vende hjem med deres børn.

- Tyskland må være beredt på risikoen for, at børnene bliver radikaliseret, siger lederen af BfV, Hans-Georg Maassen.

- Vi ser en fare ved børn, som socialiserede med og som blev indoktrineret af jihadister, når de vender tilbage til Tyskland fra krigszonerne. Det kan bane vej for, at en ny generation af jihadister vokser op her, siger Maassen.

Sidste år forsøgte en 12-årig tysk-irakisk dreng at detonere to klyngebomber fyldt med søm og møtrikker ved et julemarked i den vesttyske by Ludwigshafen. Forsøget mislykkedes.

/ritzau/Reuters