Tysk ekskanslers grav overmalet med hagekors

Den grav, hvor den tidligere vesttyske kansler Helmut Schmidt og hans kone, Hannelore "Loki" Schmidt, er stedt til hvile, er blevet overmalet med hagekors.

Det meddeler politiet i Hamburg, hvor parret er begravet.

Graven blev skændet fredag aften, men hagekorsene blev hurtigt renset af gravstenen.

Det vides ikke, hvem der stod bag hærværket. Motivet bag er heller ikke umiddelbart kendt.

Tysk politi har indledt en efterforskning af sagen.

Flere stiftelser, der arbejder på at videreføre den politiske arv efter den afdøde kansler, fordømmer på det kraftigste gravskændingen.

- Både Loki og Helmut Schmidt har altid kæmpet for frihed, demokrati og international forståelse, lyder det i en udtalelse fra blandt andet Helmut Schmidt Stiftelsen.

- Frem for alt er denne åndssvage vandalisme et massivt forsøg på at skade mindet om de to.

Også Tysklands indenrigsminister, Nancy Faeser, kalder gravskændingen en "afskyelig handling".

- Helmut og Loki Schmidt har altid været imod umenneskelighed, racisme og antisemitisme - bevidste om vores historie, skriver ministeren på det sociale medie X.

Helmut Schmidt var socialdemokratisk kansler i det daværende Vesttyskland fra 1974 til 1982.

Lørdag ville Helmut Schmidt være fyldt 105, hvis han havde levet.

/ritzau/dpa