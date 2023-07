Tysk EU-parlamentariker afviser at samarbejde med AfD

Den tyske europaparlamentariker Manfred Weber afviser at samarbejde med det højrenationalistiske parti Alternative für Deutschland (AfD) i EU.

Det siger han efter flere dage med meldinger om lokale valgsejre og høje meningsmålinger til partiet, som ingen tyske partier indenrigspolitisk heller vil samarbejde med.

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa vækker AfD's fremvækst for mange mindelser om nazismens Tyskland.

I de seneste meningsmålinger har AfD stået til over 20 procent af stemmerne.

Bliver det til virkelighed, vil AfD være det største parti, hvis ellers konservative CDU og deres søsterparti CSU tæller deres stemmer separat.

Weber, der er formand den konservative EU-gruppe, EPP, har sagt til mediet Funke Media, at "brandmuren" til AfD endnu består.

Manfred Weber er selv medlem af CSU.

Ifølge ham ønsker AfD at ødelægge de to partier. AfD ønsker derudover, at Tyskland vender ryggen til den europæiske union.

AfD er mest populært i den østlige del af Tyskland, som før 1989 var kommunistisk styret.

Ifølge Weber skal de, der stemmer på partiet dog gøre sig klart, at de kan sætte alle job i Tyskland over styr, hvis de sætter deres kryds ved det blot ti år gamle højrenationalistiske parti.

- Vi lever af eksport. Og alle, der stiller spørgsmålstegn ved det europæiske indre marked, afskriver vores fremgang, siger han.

Weber sætter samtidig AfD i forbindelse med den russiske præsident, Vladimir Putin.

- På samme måde bliver Tysklands sikkerhed også sat i fare, fordi AfD ikke er andet end en stigebøjle for Putin, siger Manfred Weber.

/ritzau/