Tysk EU-profil: Vi skal værne om de kristne værdier

En af favoritterne til at blive EU-Kommissionens næste formand, Manfred Weber, vil ikke have Tyrkiet ind i EU.

Den tyske politiker Manfred Weber, der er formand for Europa-Parlamentets borgerlige og største gruppe, EPP, mener, at EU bør værne om kristne værdier. Derfor bør Tyrkiet ikke blive en del af det europæiske fællesskab.

Sådan lyder det fra den 46-årige politiske profil lørdag.

Her har de to tyske konservative regerings- og søsterpartier CDU og CSU skudt gang i deres valgkamp forud for europaparlamentsvalget sidst i maj.

Her er Weber de to partiers frontfigur.

Han er samtidig en af de største favoritter til at overtage den magtfulde post som EU-Kommissionens formand fra Jean-Claude Juncker.

- Vi er stolte af, at det her kontinent er formet af kristendommen.

- Det er ikke kun noget for museer. Det er noget, der skal vise os vej i fremtiden, siger Manfred Weber i den vesttyske by Münster.

Det er også de kristne værdier, som EU bør holde fast i, når man diskuterer muligt EU-medlemskab med Tyrkiet, mener Weber.

- Derfor mener jeg ikke, at Tyrkiet kan være en del af EU. Vi vil gerne have et samarbejde, et venskab, men vi må stoppe diskussionerne om tyrkisk EU-medlemskab, lyder det fra den konservative politiker.

Europaparlamentsvalget holdes over hele Europa fra 23. til 26. maj.

Højreorienterede og nationalistiske partier står til at få gode valg. Men Weber mener, at EU skal "forsvares mod nationalister og de selvoptagede".

Han fremhævede blandt andet katedralen Notre Dame, der for knap to uger siden brød i brand, som et symbol på, at det europæiske folk deler de samme værdier og den samme tankegang.

/ritzau/dpa