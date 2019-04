Tysk EU-spidskandidat vil "stoppe" Nord Stream 2

Manfred Weber vil stoppe byggeriet af gasledning mellem Rusland og Tyskland, såfremt han vinder EU-valg.

Manfred Weber, spidskandidat til at blive formand for EU-Kommissionen, siger, at han vil bruge "alle lovlige værktøjer" til at forsøge at stoppe Nord Stream 2.

Gasledningen skal efter planen være operationel i 2020 og forventes årligt at forsyne Tyskland med 55 milliarder kubikmeter russisk gas.

Gassens ophav er problematisk ifølge Weber, der aktuelt er gruppeformand for den konservative gruppe i EU-Parlamentet, EPP.

- Den vil øge EU's afhængighed af russisk gas og ikke sænke den. Og vi har brug for mere uafhængighed - ikke mere afhængighed, siger han til den polske avis Polska Times ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han er sammen med ledere i Polen og de baltiske lande bekymret for, at Rusland vil udnytte den afhængighed i tilfælde af politiske eller militære konflikter i fremtiden.

/ritzau/