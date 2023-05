Tysk filmindustri i oprør over ”Inglourious Basterds”-skuespiller

En af Tysklands største filmstjerner, Til Schweiger, er havnet i modvind.

Det sker, efter at mere end 50 af hans tidligere kolleger i filmindustrien har berettet om upassende adfærd fra den berømte skuespiller og filminstruktør.

Det skriver Der Spiegel.

Til Schweiger er blandt andet kendt for at have optrådt i Quentin Tarantinos filmhit "Inglourious Basterds" sammen med Hollywood-stjernerne Brad Pitt og Christoph Waltz.

Senest har Til Schweiger instrueret og medvirket i filmen "Manta Manta – Zwoter Teil", som ramte Tysklands biografer i marts.

Ifølge det tyske medie er filmstjernen blevet beskyldt for mobning og intimidering under produktionen af filmen.

Derudover har han angiveligt haft voldsomme udbrud bag kulisserne.

Der Spiegel, som har talt med nogle af Til Schweigers tidligere kolleger, skriver desuden, at den tyske filmstjerne efter sigende har mødt op til filmoptagelser i beruset tilstand.

Nogle af de tidligere kolleger hævder ifølge mediet, at Til Schweigers upassende adfærd begyndte årtier tilbage.

Beskyldningerne mod filmstjernen har desuden fanget Tysklands kulturministers opmærksomhed.

Ifølge Der Spiegel har kulturminister Claudia Roth udtalt, at hun ønsker en "fuldstændig afklaring" i sagen.

Samtidig har hun sagt, at der er tilbøjelighed til magtmisbrug, seksuelle overgreb og overtrædelser af arbejdssikkerhedsregler i den tyske kulturindustri på grund af dens struktur.

- Tiden, hvor de patriarkalske fyre har misbrugt deres magtposition på den værst tænkelige måde, burde virkelig være forbi. Også selv om ikke alle forstår det.

/ritzau/