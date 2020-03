Tysk finansminister afviser EU-landes appel om fælles lån

EU's redningsfond er vejen frem, og Olaf Scholz ønsker et kriseprogram med en ramme på 50 milliarder euro.

Coronaobligationer er ikke vejen frem under den aktuelle krise, i hvert fald ikke endnu, mener Tysklands finansminister, Olaf Scholz, som altså afviser en appel med stigende volumen fra Italien og andre EU-lande i Sydeuropa.

Scholz fremlægger sit udspil på et pressemøde sammen med Markus Söder, lederen af CDU's søsterparti, CSU.

- Nej til obligationer. Ja til ESM - og til investeringsbanken. Jeg mener, at det er en rimelig måde at hjælpe Europa, når vi samtidig skal holde euroen stabil på den lange bane, siger Söder med henvisning til EU's redningsfond (ESM).

Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM) blev etableret i 2012 under finanskrisen. Der er 410 milliarder euro i kassen.

Derfra kan man udstede fleksible lån. Landene i syd har krævet, at disse udstedes uden betingelser. Det har Holland afvist.

- Mit mål er, at vi opretter et program med en låneramme på op til 50 milliarder euro, siger Scholz på et pressemøde i München ifølge nyhedsbureauet dpa.

I en annonce i den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung appellerer italienske politikere til tyskerne om hjælp.

Det er nødvendigt at få frigivet penge til helt nødvendige hjælpepakker.

Politikerne minder tyskerne om London-aftalen fra 1953, da 20 lande efter verdenskrigen besluttede at halvere den tyske gæld og udsætte resten.

Torsdag i sidste uge sad EU-landene stats- og regeringschefer seks timer foran videokameraerne til møde om de alvorlige økonomiske følger af coronavirussets spredning i Europa. De kunne ikke blive enige.

De bad i en erklæring finansministrene - via Eurogruppen - finde en fælles løsning i løbet af to uger. Eurogruppen mødes tirsdag 7. april.

Italien og andre EU-lande kræver, at eurolandene udsteder obligationer sammen. Dermed kommer de sammen til at hæfte for gælden. Det er især Holland, Tyskland og Østrig imod.

Hollands regering har været mest kontant i afvisningen af de sydeuropæiske landes ønske. Det har regeringen fået klø for. Også internt i Holland.

Chefen for Hollands centralbank, Klaas Knot, sagde mandag til NRK Handelsblad, at han "finder appellen om solidaritet meget logisk".

Han nævner både fleksible lån via ESM og coronaobligationer som en mulig vej frem.

/ritzau/