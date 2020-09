Tysk finansminister: EU's økonomi er i hurtig bedring

Brexit uden en aftale vil ramme Storbritanniens økonomi med betydelige følger, siger Olaf Scholz.

Den europæiske økonomi kommer sig hurtigere, end mange ventede i den første fase af pandemien.

Det siger Tysklands finansminister, Olaf Scholz.

- Pandemien er ikke ovre, men meget tyder på, at der sker en genopretning på en langt bedre måde, end vi ventede tidligere, siger Scholz.

Han er lørdag vært for et uformelt EU-finansministermøde i Berlin.

Hans vurdering gælder både EU som helhed og de enkelte medlemslande.

Den 62-årige socialdemokratiske finansminister blev for nylig udpeget som kanslerkandidat for SPD ved forbundsdagsvalget i 2021.

Han siger, at et brexit uden en aftale vil få betydelige konsekvenser for Storbritanniens økonomi, mens EU vil klare sig bedre.

- Det er min vurdering, at en situation uden eksisterende aftaler vil få meget betydelige følger for den britiske økonomi, siger Scholz.

- EU-landene vil være i stand til at klare situationen bedre, og der vil ikke være specielt alvorlige følger, siger han.

Scholz udtalte sig om Storbritannien og EU, efter at briternes premierminister, Boris Johnson, har sagt, at der er behov for et nyt lovudspil, som vil ændre den indgåede skilsmisseaftale mellem EU og Storbritannien.

Scholz er ud over finansminister også viceforbundskansler i forbundskansler Angela Merkels store koalition. Den består af de konservative kristelige demokrater i CDU og CSU samt socialdemokraterne i SPD.

/ritzau/AFP