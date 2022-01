Tysk flådechef går af efter Putin-udtalelse

En sætning om, at Putin fortjener respekt og at Ukraine ikke får Krim igen, fører til tysk flådechefs afgang.

Chefen for den tyske flåde er trådt tilbage, efter at han har vakt vrede med en udtalelse om, at den russiske præsident, Vladimir Putin, fortjener "respekt", og at Krim-halvøen aldrig vil blive en del af Ukraine igen.

Det meddeler det tyske forsvarsministerium lørdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Den nu forhenværende flådechef, admiral Kay-Achim Schönbach, kom med den omstridte udtalelse under et besøg i Indien fredag, hvor en tænketank havde inviteret ham til debat.

- Det, han virkelig vil have, er respekt, sagde flådechefen fredag om Putin.

- Og herregud, at give nogen respekt har lave omkostninger eller formentlig ingen omkostninger. Det er let at give ham den respekt, han beder om og sandsynligvis også fortjener, lød det fra Schönbach.

Han erkendte, at Ruslands adfærd ved grænsen til Ukraine er noget, som de vestlige lande må forsøge at håndtere.

Men, tilføjede han, "Krim-halvøen er væk, den kommer aldrig tilbage. Det er et faktum".

Hans ord fik Ukraine til at indkalde den tyske ambassadør og bede om en forklaring.

Lørdag forsøgte Schönbach at trække i land, men endte med at måtte gå af.

/ritzau/dpa