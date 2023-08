Tysk forbundskansler afviser tilbagevenden til a-kraft

I en reaktion på forslag fra oppositionen om en ny line i forhold til atomkraft fastslår den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, kategorisk, at Tyskland ikke vil bygge nye atomkraftværker. Det skriver dpa.

- De, som vil have nye atomkraftværker, glemmer, at det tager 15 år at opføre et sådant kraftværk, og at de koster mellem 15 og 20 milliarder euro (mellem 112 og 149 milliarder kroner), siger Scholz, som fredag talte ved et valgmøde i München forud for et regionalvalg i Bayern i oktober.

Forbundskansleren går skarpt i rette med udspil fra både de konservative kristelige demokrater i CDU og det yderliggående euroskeptiske parti Alternativ for Tyskland (AfD).

Ved valgkampsarrangementet i München fredag påpegede Scholz, at et nyt atomkraftværk først ville kunne stå klar midt i 2030'erne, og at strømpriserne ville være tre gange så høje som priserne for vedvarende energi, som er ved at blive udbygget i Tyskland.

CDU og AfD ønsker, at Tyskland skal satse på atomkraft igen. Det samme gælder det højreliberale FDP, som er med i den føderale koalitionsregering, som Scholz leder.

Tyskland lukkede den 15. april i år landets tre sidste atomkraftværker. Det skete trods modstand fra mange klimaforskere.

Tyskland havde arbejdet på at lukke sine atomkraftværker siden 2002.

Den tidligere forbundskansler Angela Merkel satte yderligere skub i udfasningen som følge af en japansk ulykke i 2011, hvor den japanske østkyst blev ramt af et jordskælv og en tsunami, der ødelagde det store atomkraftværk Fukushima. Det skabte den værste atomkatastrofe siden Tjernobylulykken i 1986.

