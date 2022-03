Tysk forbundskansler mener ekskansler må bryde med Putin

Den tyske ekskansler Gerhard Schröder står til at blive smidt ud af SPD, hvis han ikke bryder med Putin.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, opfordrer den tidligere tyske leder Gerhard Schröder til at opgive sine poster i den russiske energisektor efter russernes invasion af Ukraine.

- Det ville være det rigtige at gøre, siger Scholz i et interview med den store statslige tv-kanal ZDF.

Schröder var forbundskansler fra 1998 til 2005. Han er i dag med til at lede bestyrelsen i Ruslands store statslige olie- og gasselskab Rosneft. Han leder også aktionærerne i det omstridte Nord Stream 2 projekt, og han står til at få en bestyrelsespost i det gigantiske russiske olie- og gasselskab Gazprom i juni.

Trods massiv kritik fra en række partier - også fra sit eget socialdemokratiske SPD, har den tidligere forbundskansler i en årrække afvist at opgive sine bånd til Putins Rusland. Det overvejes nu at ekskludere ham fra SPD, hvor han allerede er fuldstændigt isoleret.

Båndene til Putin betydet, at Schröder er blevet frataget sit æresmedlemskab af fodboldklubben Borussia Dortmund.

Olaf Scholz siger, at Schröders venner nu kan få ham på bedre tanker.

- Jeg havde et godt samarbejde med Schröder, da han var aktiv i tysk politik. Derfor er det vigtigt for mig, at han tager denne beslutning, siger Scholz.

Schröder anses for at være en personlig ven af den russiske præsident, Vladimir Putin.

Efter den russiske invasion af Ukraine torsdag i sidste uge har Tyskland under ledelse af Scholz ' regering foretaget et U-sving i forhold til våbeneksport. Samtidig har regeringen varslet, at Tyskland fremover vil anvende 2,0 procent af landets bnp på forsvarsbudgettet.

De første 1000 panserværnsraketter og antiluftskyts missiler er allerede sendt til frontlinerne.

Scholz sagde lørdag, at Ruslands invasion af Ukraine er "et vendepunkt" i historien.

Den tyske regering tog officielt afstand fra ekskansleren Schröder i 2014. Det skete, da han mødtes med Putin og omfavnede ham som en gammel ven.

Billederne af den smilende Schröder i omfavnelse af Putin blev bragt på et tidspunkt med stærke spændinger mellem Vesten og Rusland på grund af krisen i Ukraine.

Schröders efterfølger som kansler, Angela Merkel, har tidligere kaldt det "skamfuldt", at Schröder dengang forsvarede Kremls fremfærd i Ukraine. /ritzau/dpa