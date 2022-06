Tysk forbundsråd sikrer flertal for militær oprustning

Forbundsrådet i Tyskland siger fredag ja til, at forfatningen ændres, så regeringen kan investere yderligere 100 milliarder euro i det tyske forsvar.

Det var, hvad forbundskansler Olaf Scholz bad om, få dage efter at Rusland invaderede Ukraine i slutningen af februar.

Det tyske parlament, Forbundsdagen, har allerede sagt ja til, at forfatningen ændres, så der kan investeres massivt i forsvaret.

Forbundsrådet er sammensat af de tyske delstater, og med fredagens afstemning er forfatningsændringen sikret.

Ændringen var nødvendig for at optage lån til at investere i militæret. Den tyske forfatning begrænser, hvor meget gæld en regering kan binde an med.

De 100 milliarder ekstra euro (745 milliarder kroner) bringer Tysklands forsvarsbudget op på cirka to procent af bruttonationalproduktet. Det er det bidrag, som Nato-landene tidligere er blevet enige om at nå.

Ændringen har krævet mindst to tredjedeles flertal i både Forbundsdagen og Forbundsrådet.

Det blev sikret i Forbundsdagen, efter Scholz' regering af SPD, De Grønne og De Frie Demokrater indgik en aftale med de konservative partier CDU og CSU.

/ritzau/dpa