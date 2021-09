Tysk forsvarsministerium efterforsker ekstremist i egne rækker

Forsvarsministeriet i Tyskland efterforsker en embedsmand i egne rækker for at være en del af det højreekstremistiske miljø.

Det sker, efter at den militære efterretningstjeneste har advaret om en af de ansattes aktiviteter.

Det skriver ugemagasinet Der Spiegel.

Den mistænkte har haft adgang til følsomme oplysninger og arbejdet i en plangruppe for militære operationer i udlandet. Vedkommende har også haft til opgave at følge specialstyrkers operationer.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er tale om en mistænkelig sag om højreekstremisme. Personen er en civilt ansat, siger en talsmand for ministeriet ifølge Reuters.

Den ansatte er nu blev afkoblet alle ministeriets interne systemer.

- Der er ingen plads for højreekstremisme i forbundshæren. Det har vi gjort klart igen og igen, og vi vil fortsat slå hårdt ned på enhver af disse aktiviteter, skriver ministeriet på Twitter.

Det tyske militær har flere sager på halsen med højreekstremisme.

Den mest kendte sag fandt sin afslutning i 2020. Her måtte forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer opløse et helt kompagni fra elitestyrken KSK. Under en razzia havde politiet fundet våben og ammunition hjemme hos en KSK-soldat.

Det viste sig, at der i kompagniet havde udviklet sig en ekstremistisk kultur.

/ritzau/