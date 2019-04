Tysk højrefløjsparti får bøde for ulovlig partistøtte

Alternative für Deutschland fik støtte fra schweizisk pr-bureau. Det koster en bøde på tre millioner kroner.

En domstol i Berlin har idømt det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschland (AfD) en bøde på 402.900 euro for ulovlig partistøtte.

Det svarer til lidt over tre millioner danske kroner.

Et schweizisk pr-bureau har doneret penge til partiformand Jörg Meuthen og Guido Reil, et andet fremtrædende medlem af partiet.

Det skete ved delstatsvalg i 2016 og 2017.

Tysklands regler om partistøtte forbyder partier at modtage donationer fra lande uden for EU.

Meuthen har sagt til avisen Die Welt, at partiet har modtaget brochurer og plakater til en værdi af omkring 670.000 kroner fra det schweiziske pr-bureau Goal AG.

Derudover har Guido Reil modtaget donationer svarende til 332.000 kroner, siger den tyske domstol.

I en første kommentar til afgørelsen meddeler partiet, at den betragter domstolens vurdering som politisk motiveret.

Meuthen har på forhånd sagt, at AfD vil kæmpe imod og forsøge at få bøden annulleret, da partiet ikke mener at have gjort noget forkert.

Både Jörg Meuthen og Guido Reil er topkandidater for AfD ved valget til Europa-Parlamentet i næste måned.

I forvejen er AfD ramt af en anden sag om mulig ulovlig partistøtte. Partiets gruppeformand i Forbundsdagen, Alice Weidel, efterforskes for muligt brud på loven om bidrag til de politiske partier.

Weidels lokale partiafdeling i det sydlige Tyskland har angiveligt modtaget betalinger fra et schweizisk medicinalfirma.

