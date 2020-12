Tysk højreekstremist får livstid for angreb mod synagoge i 2019

Under retssag har anklaget givet udtryk for antisemitiske og racistiske synspunkter.

En 28-årig tysk højreekstremist er mandag ved en tysk domstol blevet idømt livstid for et angreb mod en synagoge i byen Halle i 2019.

Stephan Balliet har erkendt, at han forsøgte at storme en synagoge på helligdagen Yom Kippur 9. oktober sidste år.

Han lykkedes ikke med at komme ind i synagogen. Men han dræbte en passerende, før han også dræbte en ung mand i en shawarmabar.

Han var sigtet for de to drab og også for drabsforsøg på de 51 personer, som var i synagogen på gerningstidspunktet 9. oktober.

Under retssagen har han givet udtryk for antisemitiske og racistiske synspunkter. Han har også fremlagt en antifeministisk konspirationsteori.

