Tysk indenrigsminister varsler jævn kurs for koalitionen

Trods ny asyldebat om "sporskifte" for asylansøgere i Tyskland, kommer der ingen ny asylkrise, siger Seehofer.

En ny asyldebat er blusset op i Tyskland - men det er ikke noget, der får lov at skabe splid i regeringskoalitionen.

Det siger indenrigsminister Horst Seehofer i et tv-interview søndag.

Uenighed mellem Seehofer og forbundskansler Angela Merkel om asylpolitik truede ellers med at få koalitionsregeringen til at brække over denne sommer.

Men Seehofer siger i interviewet med tv-stationen ZDF, at koalitionsregeringen koncentrerer sig om at tage vigtige beslutninger "uge for uge, om pensioner, arbejdsløshedsforsikring, stigende husleje og indvandringslove for faglærte arbejdere".

Den sidste del er blevet ivrigt debatteret i Tyskland.

Det socialdemokratiske SPD har foreslået en såkaldt "sporskifte"-regel, som i store træk går ud på, at man kan komme til Tyskland som asylansøger og så få status som migrantarbejder, hvis man er godt integreret og har et arbejde.

Forslaget har umiddelbart mødt opbakning i dele af Seehofers parti, det bayerske CSU, og i Merkels CDU.

Men de to partispidser er selv imod.

Det kan skabe en falsk opfattelse af, at flygtninge og asylansøgere kan komme til Tyskland og så "skifte spor" til et område, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft.

- At sende et signal om, at man kan komme, og at der så grundlæggende ikke skelnes mere, synes jeg ikke er rigtigt, siger Merkel til tv-stationen ARD.

Merkel og indenrigsminister Seehofer gav søndag hver sit traditionelle sommerinterview på tv om en række politiske emner.

De to var i sommer hovedpersoner i en alvorlig krise i den tyske koalitionsregering om især immigrationspolitikken.

/ritzau/dpa