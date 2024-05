Tysk islamkritiker angrebet med kniv

Den tyske aktivist Michael Stürtzenberger er blevet stukket ned under en demonstration på en markedsplads i byen Mannheim.

Politiet har skudt gerningsmanden, som gik til angreb på en gruppe af demonstranter fredag formiddag. Det skriver blandt andet Spiegel.

Demonstrationen blev sendt direkte, og en videooptagelse viser, at gerningsmanden også stak en politibetjent i ryggen. Indtil videre er meldingen, at tre personer er kommet til skade i angrebet. Det er uvist, om nogen er blevet dræbt, og motivet er lige så ukendt. Det skriver Bild.

Ifølge Bild demonstrerede gruppen mod EU og var ledt an af Michael Stürtzenberger, som avisen betegner som islamkritiker. Tidligere har han advaret mod, at Tyskland blev “islamiseret”.

Angrebet er det seneste i en række overfald, som er blevet begået mod politiske aktører op til Europa-Parlamentsvalget den 9. juni.

Tidligere på måneden blev den tyske politiker Matthias Ecke, som stiller op for det socialdemokratiske SPD, angrebet, da han var i gang med at sætte valgplakater op i byen Dresden. Han måtte efterfølgende blive opereret for brud på kindbenet og øjenhulen samt blødninger i ansigtet.

De brutale angreb har fået indenrigsminister Nancy Faeser fra SPD til at tale om en “en ny dimension af antidemokratisk vold”.